Российский посол оценил итоги расследования диверсии на «Северных потоках»

У шведских властей нет желания искать виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», считает посол РФ в Швеции Сергей Беляев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Результаты работы шведских следователей неутешительные и свидетельствуют лишь о том, что они не хотят установить личности истинных виновных», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия предлагала следствию свою помощь, однако ее инициативы либо игнорировали, либо отвергали.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слова канцлера ФРГ о «Северном потоке — 2».