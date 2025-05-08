В Каменске-Уральском мать избила «надоевшую» ей маленькую дочь в коляске

В Свердловской области женщина избила свою дочь в коляске. Об этом сообщает «Инцидент Каменск-Уральский».
По словам одной из очевидиц, она гуляла с подругой, когда на улице Победы заметила мать, катившую коляску с трехлетней дочерью в ней. В какой-то момент ребенок заплакал, после чего женщина ударила его и заявила, что ей он надоел.
Девушки решили вмешаться в ситуацию и подошли к женщине, но, по их словам, пока они искали номер ПДН, мать с коляской быстро направилась домой.
«Очень переживаем за девочку и ее жизнь. Ведь если с девочкой маленькой такое творят на улице, неизвестно, что происходит в стенах дома», – выразила опасения очевидица.
После инцидента полицейские организовали проверку, по итогам которой они примут процессуальное решение.
До этого в Уфе мать избила своего младенца на глазах у прохожих. Очевидцы вмешались в ситуацию и вызвали медиков, специалисты диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.
Ранее женщина избила четвероклассника из-за того, что тот плохо влияет на ее сына.