В Каменске-Уральском мать избила «надоевшую» ей маленькую дочь в коляске

В Каменске-Уральском полиция проводит проверку после избиения ребенка в коляске

В Свердловской области женщина избила свою дочь в коляске. Об этом сообщает «Инцидент Каменск-Уральский».

По словам одной из очевидиц, она гуляла с подругой, когда на улице Победы заметила мать, катившую коляску с трехлетней дочерью в ней. В какой-то момент ребенок заплакал, после чего женщина ударила его и заявила, что ей он надоел.

Девушки решили вмешаться в ситуацию и подошли к женщине, но, по их словам, пока они искали номер ПДН, мать с коляской быстро направилась домой.

«Очень переживаем за девочку и ее жизнь. Ведь если с девочкой маленькой такое творят на улице, неизвестно, что происходит в стенах дома», – выразила опасения очевидица.

После инцидента полицейские организовали проверку, по итогам которой они примут процессуальное решение.

До этого в Уфе мать избила своего младенца на глазах у прохожих. Очевидцы вмешались в ситуацию и вызвали медиков, специалисты диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.

Ранее женщина избила четвероклассника из-за того, что тот плохо влияет на ее сына.