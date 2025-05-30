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Общество
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Священник призвал провести в России специальную демографическую операцию

Иерей Лукьянов: в России следует провести специальную демографическую операцию
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В России следует провести «специальную демографическую операцию» для защиты демографической безопасности и российского суверенитета. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает ТАСС.

По словам священника, интересы западных фармацевтических компаний не имеют отношения к заботе о здоровье российских женщин и детей. Иерей считает, что они лоббируют препараты для искусственного прерывания беременности, а также игнорируют требования Минздрава России.

«Сегодня очень важно понимать, что эта война продолжается против нашей страны, и мы должны сегодня фактически проводить еще и специальную демографическую операцию», — заявил Лукьянов.

Также священник отметил, что планы нацистского командования в отношении России подразумевали резкое снижение рождаемости среди населения страны. Иерей в качестве подтверждения своих слов привел пример пропаганды идеи превосходства бездетности, а также налаживание широкого производства противозачаточных средств. Кроме того, по мнению Лукьянова, свою роль сыграло и расширение сети учреждений для искусственного прерывания беременности.

Среди прочего священник указал, что проведение абортов является «золотым дном для фармкомпаний и серых биолабораторий», поскольку позволяет проводить «различные манипуляции, в том числе и с абортированным плодом человека».

До этого демограф Юрий Крупнов заявил, что в России одной из главных демографических проблем является неравное соотношение мужчин и женщин. Примерно до 30 лет представителей мужского пола в стране значительно больше, однако к 50-60 годам ситуация сильно меняется.

Ранее в Совфеде поддержали идею выплачивать «родительскую зарплату».

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