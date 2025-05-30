Главе «Амурстроя» Синькову ужесточили наказание за мошенничество

Главу «Амурстроя» отправили в колонию на четыре года после пересмотра приговора

Коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Благовещенского горсуда в отношении гендиректора «Амурстроя» и «Строительной компании №1» Александра Синькова, виновного в мошенничестве, и назначила четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

Суд апелляционной инстанции признал приговор первой инстанции слишком мягким и изменил его. Синькову назначили четыре года колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей. Исполнительный директор компании и депутат Благовещенской думы Константин Ельцов получил 3,5 года лишения свободы и штраф на 600 тыс. рублей. Инженеру Николаю Сарапулову назначили 2 года и 9 месяцев лишения свободы, но с учетом уже проведённого времени под стражей и под домашним арестом наказание сочли отбытым.

Сразу после оглашения решения Синькова и Ельцова взяли под стражу в зале суда.

В январе Благовещенский горсуд признал всех троих виновными в мошенничестве по делу о неисполнении госконтракта на реконструкцию здания полиции Октябрьского района. Тогда наказание ограничилось крупными штрафами: Синькову назначили выплату в размере 48 млн рублей, Ельцову — 27 млн рублей, а Сарапулову — 17,5 млн рублей.

Следствие установило, что работы по реконструкции здания полиции не были выполнены, несмотря на заключенный контракт. Документации не было, а предоставленные в УМВД документы оказались фальшивыми. Ущерб государству составил 132 млн рублей. Объект в итоге признали самостроем и его так и не ввели в эксплуатацию.

Прокуратура посчитала наказание недостаточным и настаивала на реальных сроках лишения свободы: 6 лет для Синькова и по 7 лет для остальных, а также штрафы по миллиону рублей.

Синьков возглавлял «Амурстрой» с 1995 года, а с 2002 года был директором «Строительной компании №1». Он также занимал пост депутата заксобрания Амурской области, входил в руководство регионального отделения партии «Единая Россия», имел звания почетного строителя России и почетного гражданина Благовещенска. Ельцов занимал пост депутата гордумы, был председателем комитета по экономике и входил в генеральный совет «Единой России».

Ранее совладельцев ТГК-14 задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.