Гендиректора «Амурстроя» приговорили к штрафу в 48 млн рублей

Благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве генерального директора «Амурстроя» и «Строительной компании №1» Александра Синькова и приговорил его к штрафу в размере 48 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Синькова Александра Николаевича признать виновным в совершении преступления, присмотренного частью 4 ст. 159 ГК РФ, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 50 миллионов рублей, с учетом срока содержания Синькова под стражей, нахождением под домашним арестом, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 48 миллионов рублей», — объявил решение судья.

Прокурор требовал для него шесть лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Как установило следствие, «Строительная компания №1» не провела работы по реконструкции здания полиции Октябрьского района, несмотря на заключение госконтракта. Вместо этого, генеральный директор и другие сотрудники компании предоставили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 млн рублей, в результате чего были похищены бюджетные средства. Кроме того, объект не был введен в эксплуатацию и признан самовольной постройкой.

Один из обвиняемых добровольно возместил часть ущерба в 39,6 млн рублей. Имущество всех троих фигурантов дела, стоимость которого составляет свыше 70 млн рублей, арестовано для взыскания оставшейся суммы.

Ранее у бывшего сотрудника МВД России арестовали имущество на 2,1 млрд рублей.