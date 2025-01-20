Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректора «Амурстроя» приговорили к штрафу в 48 млн рублей

Суд приговорил главу «Амурстроя» Александра Синькова к штрафу в 48 млн рублей
close
Shutterstock

Благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве генерального директора «Амурстроя» и «Строительной компании №1» Александра Синькова и приговорил его к штрафу в размере 48 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Синькова Александра Николаевича признать виновным в совершении преступления, присмотренного частью 4 ст. 159 ГК РФ, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 50 миллионов рублей, с учетом срока содержания Синькова под стражей, нахождением под домашним арестом, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 48 миллионов рублей», — объявил решение судья.

Прокурор требовал для него шесть лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Как установило следствие, «Строительная компания №1» не провела работы по реконструкции здания полиции Октябрьского района, несмотря на заключение госконтракта. Вместо этого, генеральный директор и другие сотрудники компании предоставили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 млн рублей, в результате чего были похищены бюджетные средства. Кроме того, объект не был введен в эксплуатацию и признан самовольной постройкой.

Один из обвиняемых добровольно возместил часть ущерба в 39,6 млн рублей. Имущество всех троих фигурантов дела, стоимость которого составляет свыше 70 млн рублей, арестовано для взыскания оставшейся суммы.

Ранее у бывшего сотрудника МВД России арестовали имущество на 2,1 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами