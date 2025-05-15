Полицейские Петербурга закрыли бордель с доходом до 20 млн рублей в месяц

Полиция Петербурга закрыла сеть борделей, которые работали в нескольких точках города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, всего в сети было три заведения: на Гороховой улице, улице Маяковского и на Воскресенской набережной. В них «работницы» оказывали услуги интимного характера.

По предварительной информации, ими управляла 52-летняя женщина, ее задержали вместе с еще двумя, которые, предположительно, выполняли функции администраторов. Последние находятся под подпиской о невыезде.

Известно, что в месяц доход борделя мог достигать 20 миллионов рублей.

«В ходе обысков по местам жительства фигуранток, в колл-центре и притонах обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, тетради с записями, графики работы», – сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент идет расследование.

Ранее в Ижевске осудили сотрудников гостиницы с баней, устроивших там бордель.