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Общество
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Появилось видео посещения сотрудниками опеки и Росгвардии квартиры, где жил ребенок-маугли

В Краснодаре ребенка-маугли изъяли из семьи, где он жил среди грязи и тараканов

В Краснодаре мальчика-маугли с инвалидностью изъяли из семьи, где он жил в антисанитарии. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Во время повторного визита в квартиру сотрудников опеки, скорой помощи и полиции 21 мая мать ребенка сопротивлялась осмотру сына, поэтому специалистам пришлось вызвать бойцов Росгвардии. Они силой вывели женщину, которая препятствовала действиям правоохранителей, из квартиры. После этого ее направили в медицинское учреждение. Ребенка поместили в реабилитационный центр.

Мальчик с рождения жил в изоляции: не выходил на улицу, не посещал школу и поликлинику. Мать и бабушка содержали его на балконе и следили за ним с помощью установленных там камер. Сотрудники опеки установили, что ребенок был лишен необходимых вещей: отсутствовали постельные принадлежности, одежда, игрушки и продукты питания. Он несколько лет не выходил из квартиры, не посещал образовательные учреждения, последний раз мылся более года назад.

Ранее в одном из многоквартирных домов в Казани нашли ребенка-маугли.

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