На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из многоквартирных домов в Казани нашли ребенка-маугли

В Казани в одной из квартир нашли ребенка-маугли
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Сотрудники ПДН в Казани обнаружили в квартире местной жительницы ребенка-маугли. Об этом сообщает Mash Iptash.

Как рассказали соседи семьи, в их доме живет женщина, которая даже летом надевает «балаклаву и балахоны». Многие предполагали, что она присматривает за больной пожилой женщиной. Также люди жаловались на запах мочи около двери, из-за которого они установили автоматический освежитель воздуха в подъезде.

Недавно к соседям пришли сотрудники ПДН и спрашивали о ребенке из квартиры рядом. Только в этот момент местные жители узнали о том, что внутри живет ребенок.

Известно, что в этот раз впервые за пять лет сотрудникам ПДН удалось попасть в жилье. При этом женщина стала таскать их за волосы.

«Пока шли разборки, одна из соседок заглянула в квартиру и увидела горы мусора», – сообщается в публикации.

В квартире бегал шестилетний ребенок без одежды. Предположительно, это девочка. Ее вынесли из квартиры на руках.

Ранее стала известна судьба «маугли» из Подольска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами