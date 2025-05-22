В одном из многоквартирных домов в Казани нашли ребенка-маугли

В Казани в одной из квартир нашли ребенка-маугли

Сотрудники ПДН в Казани обнаружили в квартире местной жительницы ребенка-маугли. Об этом сообщает Mash Iptash.

Как рассказали соседи семьи, в их доме живет женщина, которая даже летом надевает «балаклаву и балахоны». Многие предполагали, что она присматривает за больной пожилой женщиной. Также люди жаловались на запах мочи около двери, из-за которого они установили автоматический освежитель воздуха в подъезде.

Недавно к соседям пришли сотрудники ПДН и спрашивали о ребенке из квартиры рядом. Только в этот момент местные жители узнали о том, что внутри живет ребенок.

Известно, что в этот раз впервые за пять лет сотрудникам ПДН удалось попасть в жилье. При этом женщина стала таскать их за волосы.

«Пока шли разборки, одна из соседок заглянула в квартиру и увидела горы мусора», – сообщается в публикации.

В квартире бегал шестилетний ребенок без одежды. Предположительно, это девочка. Ее вынесли из квартиры на руках.

Ранее стала известна судьба «маугли» из Подольска.