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Украинские активисты пожаловались на «слабеющий аппетит» к отмене артистов из России

Bloomberg: динамика отмен российских артистов за рубежом замедлилась
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Leonhard Foeger/Reuters

«Аппетит» к отмене российских артистов ослабевает, передает Bloomberg со ссылкой на протестующих против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Берлинской государственной опере.

Как отмечается в статье на примере отношения к исполнительнице, в этом мае противники ее участия в постановке не составляли петицию, не писали открытое письмо, а на здании театра не вывесили украинский флаг, как это было во время выступления в Берлине в сентябре 2023 года.

По словам члена правления украинской организации Vitsche Евы Якубовской, которая организовала протесты у оперы, динамика акций несогласных с выступлением знакомой с президентом РФ артистки замедлилась.

Согласно материалу, после начала СВО выступления певицы в Берлинской опере были отменены, но сейчас кампания протестующих не находит отклик среди купивших билеты на представление: четыре из пяти концертов Нетребко в столице Германии уже распроданы.

«Я впервые [вижу Нетребко] и хотел услышать, что в ней особенного. Я полностью на стороне [Украины], но Анна Нетребко не начинала эту войну», — отметил любитель оперы Марио Гесслер.

3 февраля Нетребко впервые с 2019 года выступила в США. Все билеты стоимостью $1,5 тыс. были распроданы. По словам директора Палм-Бич-оперы, в истории площадки такого не было. «Газета.Ru» рассказала, с чего начиналась карьера певицы в России, как она стала кумиром миллионов на Западе и где артистка пропадала последние годы.

Ранее сообщалось, что Нетребко может грозить до года тюрьмы.

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