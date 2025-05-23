Младенец упал с дивана и попал в больницу с травмами головы в Петербурге

В Петербурге шестимесячный грудной ребенок попал в больницу с травмами после падения с дивана. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 22 мая в квартире на Железнодорожной улице в городе Пушкине. По словам родителей, младенец упал с дивана — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Мальчика в тот же день доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние малыша оценивается как тяжелое.

До этого российский школьник упал на диван и оказался в больнице с непроходимостью кишечника. Причиной стала гематома, которая выросла после травмы. Пациенту провели лапароскопическую операцию, в ходе которой добрались до гематомы и вскрыли ее.

Ранее в Череповце двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.