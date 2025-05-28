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Россиянам рассказали, как сэкономить на зарубежном отеле

«Островок»: россияне могут сэкономить на зарубежном отеле от 20% цены размещения
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сэкономить на зарубежном отеле от 20-30% стоимости размещения, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Островок».

«Если расположение отеля не критично и близость к центру города или морю не играет важной роли, стоит рассмотреть варианты, находящиеся вдали от популярных туристических мест, — их стоимость может быть значительно ниже. Например, отели на второй линии побережья часто ничем не уступают тем, что находятся на первой линии, при этом могут быть дешевле на 20-30%. Самым эффективным способом экономии в путешествиях специалисты называют участие в программах лояльности — в сервисах можно сэкономить до 40% прямо в момент бронирования размещения», — отметили в пресс-службе.

Специалисты призвали избегать поездок в сезон отпусков, а также в выходные и праздничные дни, когда спрос на жилье и услуги значительно возрастает. Разница между тарифами в обычные дни и в пиковый сезон может достигать от 15% до 30%, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что можно сэкономить, если заранее позаботиться о бронировании жилья. Это увеличит количество доступных вариантов и повысит шансы на получение скидки за раннее бронирование, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, куда россияне с детьми полетят летом.

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