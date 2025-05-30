ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам по заданию Украины

ФСБ показала видео задержания и допросов причастных к поджогам по заданию Киева

ФСБ опубликовала видеозапись, на которой задерживают и допрашивают задержанных за совершение поджогов по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали шесть человек в трех регионах России. Отмечается, что они по указанию телефонных мошенников и украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая.

На кадрах одна из задержанных утверждает, что ее «никто не просил это делать» и она «прогуливалась, снимала и ждала 9 мая».

Еще один молодой человек был задержан в квартире. Он рассказал, как ему позвонили через Telegram якобы из МВД, затем с ним связался якобы сотрудник ФСБ, потребовавший совершить поджог. На вопрос о том, понимал ли он, что в результате его действий могут сойти железнодорожные составы, злоумышленник ответил: «Да».

Кроме того, на кадрах показана переписка задержанных с украинскими мошенниками.

30 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему поджог на объекте железной дороги в Выборге в Ленинградской области.

Ранее в Тверской области задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий министерства обороны РФ.