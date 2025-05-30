На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам по заданию Украины

ФСБ показала видео задержания и допросов причастных к поджогам по заданию Киева

ФСБ опубликовала видеозапись, на которой задерживают и допрашивают задержанных за совершение поджогов по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали шесть человек в трех регионах России. Отмечается, что они по указанию телефонных мошенников и украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая.

На кадрах одна из задержанных утверждает, что ее «никто не просил это делать» и она «прогуливалась, снимала и ждала 9 мая».

Еще один молодой человек был задержан в квартире. Он рассказал, как ему позвонили через Telegram якобы из МВД, затем с ним связался якобы сотрудник ФСБ, потребовавший совершить поджог. На вопрос о том, понимал ли он, что в результате его действий могут сойти железнодорожные составы, злоумышленник ответил: «Да».

Кроме того, на кадрах показана переписка задержанных с украинскими мошенниками.

30 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему поджог на объекте железной дороги в Выборге в Ленинградской области.

Ранее в Тверской области задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий министерства обороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами