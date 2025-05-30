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Дело против писателя Бориса Акунина передали в суд

СК: дело в отношении писателя Акунина направлено в суд
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Alexander Zemlianichenko/AP

Следственный комитет (СК) РФ направил в суд уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григория Чхартишвили). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина РФ и Великобритании, писателя Г. Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователями было установлено, что Акунин говорил о «необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины».

Писатель в течение 2024 года дважды был признан судом виновным по статье о нарушении деятельности иноагента. Несмотря на это, Акунин продолжил вести свою деятельность, игнорируя закон России.

На данный момент он объявлен в международный розыск, ему была избрана мера пресечения.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Впервые МВД объявило Акунина в розыск в январе 2024 года.

Ранее цитату Акунина закрасили черными полосами в книге «Подстрочник».

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