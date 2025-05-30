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Общество
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Глава СК потребовал доклад об отравлении на теплоходе, следовавшем в Москву

СК начал проверку деталей отравления на теплоходе «Михаил Булгаков»
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Валерий Мельников/РИА Новости

Следственный комитет РФ проверяет обстоятельства отравления пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», следовавшего из Петербурга в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] дал поручение и. о. руководителя Западного МСУТ СК России Козлову В. П. доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении.

30 мая стало известно, что на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции.

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.

Впоследствии специалисты Роспотребнадзора выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований» при организации питания на борту.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел лабораторное исследование после отравления шаурмой в российском городе.

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