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Общество
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Появились подробности по делу о задержанных за поджоги по заданию Украины

ФСБ: задержанных за поджоги по заданию Киева шантажировали от имени МВД

Представители спецслужб Украины, которые склонили молодых людей к поджогам на территории России, от имени МВД РФ угрожали привлечением их родителей к уголовной ответственности за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.

На кадрах, представленных агентству, можно увидеть переписку агентов спецслужб и преступников в одном из мессенджеров.

«Беспокоит МВД РФ по Ленинградской области. Если вы с кем-то сейчас общаетесь и направили геоданные либо фото местности — прекратите общение. Это мошенники», — говорится в переписке.

Позже агент Украины просит перезвонить по номеру, указанному на странице контакта в переписке, для получения дополнительных данных по пресечению терактов. Он пригрозил молодым людям привлечь к уголовной ответственности по делу о государственной измене их родителей в случае игнорирования данного сообщения.

До этого один из мужчин, который по заданию телефонных мошенников с Украины совершил поджог на железной дороге, признал свою вину. По его словам, после поджога он понял, что его действия могли привести к сходу с рельсов вагонов поезда.

Ранее в трех городах РФ задержали женщин, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий.

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