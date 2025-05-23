Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря

Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у обмеления моря много факторов, например, осадки, климатические изменения, увеличение испарений с самой поверхности моря.

Он добавил, что устойчивое регулирование стоков нужно поддерживать не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает порядка 30 рек.

До этого британские ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что даже при оптимистичном сценарии глобального потепления (+2°C) уровень Каспийского моря к 2100 году упадет на 5–10 метров, а при худшем раскладе — на 21 метр. Это грозит экологической катастрофой для региона, где проживает 15 млн человек.

Как показали расчеты, при самом незначительном потеплении площадь моря может сократиться на 112 тыс. квадратных километров, что больше размеров Исландии.

Ранее ученые констатировали превращение Аральского моря в токсичную пустыню.