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Врач объяснил, почему курильщики сильнее остальных подвержены стрессу

Врач Холдин: никотин повышает уровень гормона стресса в организме
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Depositphotos

Многие убеждены, что курение помогает справиться со стрессом, однако это не так. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1».

«В действительности происходит в точности до наоборот. Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола — так называемого гормона стресса», — отметил специалист.

Таким образом, человек попадает в порочный круг: пытаясь снизить уровень тревоги с помощью курения, на самом деле только усиливает ее, добавил он.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов до этого предупреждал, что курение на общих подъездных балконах грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей.

По его словам, жильцы по ошибке могут считать балкон отдельной от подъезда территорией, однако это не так. Даже если человек курит у себя в квартире, но запах дыма чувствуется у соседей, то они могут обратиться в полицию. Аналогичные санкции применить можно к нарушителям, курящим кальяны.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете продажи сигарет на остановках.

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