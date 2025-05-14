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Россиянам рассказали о штрафах за курение на балконе

В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих подъездных балконах
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Depositphotos

Курение на общих подъездных балконах грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей. Об этом зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал ТАСС.

«Запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место — общие подъездные балконы», — отметил он.

Колунов добавил, что жильцы по ошибке могут считать балкон отдельной от подъезда территорией, однако это не так. Даже если человек курит у себя в квартире, но запах дыма чувствуется у соседей, то они могут обратиться в полицию.

Аналогичные санкции применить можно к нарушителям, курящим кальяны.

До этого кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов посоветовал россиянам вызывать полицию, если соседи курят на балконе и доставляют дискомфорт. По его словам, курение на балконе, в подъезде и иных общественных местах запрещено также с точки зрения пожарной безопасности.

Ранее в кабмине РФ оценили законопроект о повышении штрафов за курение возле школ.

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