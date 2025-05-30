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Врач рассказала, о чем сигнализируют беспричинные синяки

Врач Виноградова: беспричинные синяки могут быть сигналом дефицита витаминов
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Shutterstock

Беспричинные синяки могут сигнализировать о дефиците определенных витаминов, нарушении свертываемости крови и хрупкости сосудов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Мария Виноградова.

Она отметила, что проблемы со свертываемостью крови могут быть как наследственными, так и приобретенными. По ее словам, такое состояние может быть связано с изменением количества тромбоцитов в организме. Для выявления этой проблемы эксперт посоветовала сдать общий анализ крови и коагулограмму.

Еще одна причина появления синяков — ломкость сосудов, потому что с возрастом они становятся уязвимее.

«Дефицит полезных элементов — тоже одна из причин. Например, из-за нехватки витамина С сосудистая стенка становится более ломкой. А недостаток витамина К ухудшает работу плазменных факторов свертывания», — объяснила Виноградова.

Врач подчеркнула, что при повторном появлении больших синяков важно обратиться к специалисту.

До этого сообщалось, что синяк под глазом женщины из Англии оказался редкой формой рака. Как рассказала 19-летняя Дарейн Каннингем, синяк под глазом появился, когда ей было девять лет. Врачи общей практики годами утверждали, что отек связан с мигренями, на которые жаловалась школьница, поэтому не видели в ее состоянии ничего опасного.

Ранее российским дачникам назвали симптомы «мышиной лихорадки».

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