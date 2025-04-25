Синяк под глазом британки оказался редкой формой рака

Синяк под глазом женщины из Англии оказался редкой формой рака, пишет Mirror.

Как рассказала 19-летняя Дарейн Каннингем, синяк под глазом появился, когда ей было девять лет. Врачи общей практики годами утверждали, что отек связан с мигренями, на которые жаловалась школьница, поэтому не видели в ее состоянии ничего опасного.

В 14 лет медики обнаружили за глазом образование, но назвали его «безобидным» и поставили в очередь на неэкстренную операцию. Все это время Дарейн маскировала проблему объемными накладными ресницами. Даже охранник в клубе однажды не хотел ее пускать, приняв опухоль за след побоев.

24 февраля 2023 года опухоль наконец удалили. Но через месяц она узнала, что у нее рак.

«Услышав слово »«рак»», я выбежала из кабинета. В 18 лет это было невыносимо», — вспоминает Дарейн.

Отказавшись от химиотерапии и лучевой терапии, девушка решилась на радикальный шаг — удаление глаза с заменой на протез. Операция назначена на июнь 2025 года.

Каннингем надеется, что ее история заставит других внимательнее относиться к своему здоровью.

«Если что-то кажется необычным — настаивайте на обследовании. Это может спасти жизнь», — уверена она.

Сейчас девушка постепенно смиряется с предстоящей операцией.

«Иногда плачу, но понимаю – это необходимо. Внешность важна, но жизнь – важнее», — заключила британка.

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