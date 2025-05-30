Россиянам рассказали, как за год изменилась стоимость окрошки

В России выросла средняя стоимость окрошки, на семью из четырех человек придется потратить 450,9 рубля против 434,3 годом ранее (+3,8%). Об этом «Москве 24» в День окрошки сообщили в «Руспродсоюзе».

Аналитики взяли за основу рецепт, в котором присутствует 300 г картофеля, 200 г огурцов, 4 яйца, 200 г редиса, 300 г вареной колбасы, пучок свежей зелени, 1 л кваса и 80 г сметаны. Согласно их данным, такая порция картофеля в 2024 году стоила 10,9 рубля, в 2025-м — 27,5. Стоимость огурцов выросла с 28,6 до 30,3 рубля. Такое количество яиц в прошлом сезоне стоило 47,9 рубля, в этом — 39,3.

Стоимость редиса снизилась до 47,2 рубля против 57,2. Колбаса в этом году обойдется в 166,3 рубля (в 2024-м — 157,2). Пучок свежей зелени можно купить за 28,2 рубля (27 рублей год назад), литр кваса — за 83,5 рубля против 82-х в прошлом сезоне, сметану — за 28,6 (23,5 рубля в 2024 году).

Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин до этого рассказал «Газете.Ru», что окрошка — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое прекрасно освежает в жаркую погоду. Выбор основы — квас, кефир, сыворотка или даже минералка — зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пользы, которую вы хотите получить, отметил он.

Ранее была названа самая популярная окрошка у россиян.