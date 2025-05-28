Россиянам рассказали, какая окрошка полезнее

Окрошка — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое прекрасно освежает в жаркую погоду. Выбор основы — квас, кефир, сыворотка или даже минералка — зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пользы, которую вы хотите получить, рассказал «Газете.Ru» руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин.

Первый вариант — квасная окрошка.

«Натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. Благодаря дрожжам и молочной кислоте помогает работе кишечника. Она освежает и тонизирует благодаря легкой газированности. Лучше использовать домашний или живой квас — магазинный часто слишком сладкий и содержит консерванты», — отметил он.

Второй — кефирная окрошка.

«Кефир — источник пробиотиков, улучшающих микрофлору кишечника. Содержит кальций, белок и витамин D. Мягче воздействует на желудок, подходит для тех, кому квас кажется слишком резким. Для оптимальной консистенции лучше разбавлять минералкой или холодной водой», — посоветовал бренд-шеф.

Третий — окрошка на сыворотке (диетический вариант).



«Сыворотка богата лактозой, кальцием и магнием. Низкокалорийная, но при этом насыщает и выводит токсины. Отлично подходит для постного или диетического питания», — сказал эксперт.

Четвертый — окрошка на минеральной воде (легкий вариант). Минералка без газа утоляет жажду и не перегружает ЖКТ. Хороший вариант для тех, кто избегает кисломолочных продуктов и кваса.

«Нет однозначного ответа, какая окрошка лучше — каждая хороша по-своему. Для бодрости и традиционного вкуса — квас. Для пользы пищеварению — кефир или сыворотка. Для легкости — минералка. Главное — свежие овощи, качественное мясо (или грибы для постного варианта) и правильный баланс кислоты и пряностей», — резюмировал эксперт.

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