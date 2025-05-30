Россияне ответили, с какого возраста дети могут гулять одни

Большинство россиян считают, что детей можно отпускать на прогулку одних не раньше, чем они пойдут в школу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,9 тыс. человек.

Так, 26% опрошенных ответили, что ребенок может гулять один в возрасте 10-13 лет, 25% — 8-10. Они считают, что в школе дети становятся более осознанными и самостоятельными. 20% респондентов считают, что детей не нужно отпускать на улицу одних раньше 13-15 лет. Столько же предложили следить за ними до 16-18 лет, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы передвигаться везде самостоятельно.

При этом остальные участники опроса уверены, что в небольших поселениях и деревнях ребенок может гулять один и в более раннем возрасте. 8% считают, что делать это можно с 6-7 лет, 1% — с 4-5 лет.

«Смотря в каком населенном пункте. У нас город маленький, все друг друга знают. Моему ребенку в августе будет шесть, а он уже один катается на велике с другом, телефон всегда с собой. Он знает, где ему можно ездить, а куда не разрешаем», — поделилась участница опроса.

Основатель образовательных центров «Арт Академия-Академия отличий», эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май до этого рассказала «Газете.Ru», что детям важно позволять сталкиваться с неудачами.

Ранее россиян призвали гулять хотя бы три часа в неделю.