Врач дала советы по выбору мороженого без вредных добавок

При выборе мороженого важно изучать его состав, чтобы оно не навредило здоровью из-за различных добавок. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Молоко может быть и обезжиренное, и сухое восстановленное. Это прописано ГОСТом по производству мороженого. И естественно, если мороженое сделано по ГОСТу, то вкус у него более привычный для нас, тот, который многие помнят из детства», — сказала эксперт.

Она отметила, что в случае, если на упаковке продукта нет ГОСТа, в его составе могут быть растительные масла, включая пальмовое, загустители и стабилизаторы. Вафельные стаканчики в этом случае могут производить с добавлением крахмала и кокосового масла. При этом врач уточнила, что эти компоненты можно использовать в пищевой промышленности. По ее словам, они повлияют только на вкус изделия.

Залетова добавила, что в мороженом содержится большое количество сахара и жиров, поэтому его потребление стоит ограничивать.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что наиболее полезным мороженым считается протеиновое, потому что в нем содержится меньше сахара и много белка. По ее словам, в целом при выборе этого десерта важно выбирать варианты с натуральным составом, без добавления красителей и усилителей вкуса.

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