Стало известно, в каких регионах России самое дорогое мороженое

Росстат: дороже всего мороженое в России стоит в Мурманской области

Дороже всего мороженое стоит в нескольких регионах России: в Мурманске на Чукотке и Сахалине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Согласно данным Росстата за март текущего года, порция мороженого в 70 граммов в Мурманской области стоит почти 110 рублей — 109,3 рубля. В Чукотском автономном округе ненамного дешевле — 100,4 рубля.

Также в список регионов с самым дорогим мороженым вошли Сахалинская область, там порция обойдется почти в 90 рублей — 89,4 рубля, Камчатский край — 85,5 рубля и Республика Адыгея почти 80 рублей за порцию — 79,8 рубля.

В Ингушетии Чечне и Мордовии мороженое обойдется гораздо выгоднее, отметили в Росстате: менее 50 рублей за порцию. В Волгоградской и Саратовской областях еще дешевле — 42 и 43 рубля соответственно.

В среднем по России стоимость мороженого составляет 60,3 рубля по данным за март.

В конце апреля стало известно, что с 2020 года капучино в России подорожало примерно на 60%. Это самый популярный кофе у россиян. Таким образом, средняя стоимость напитка достигла 187 рублей. Эспрессо в текущем году стоит около 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Стоимость американо составляет 133 рубля, этот напиток прибавил в цене 52% за пять лет. Латте подорожал на +54%, и сейчас стоит в среднем 197 рублей за чашку.

Ранее врач раскрыл, как часто можно есть мороженое.