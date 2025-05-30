На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Башкирии ищут подростка, спрыгнувшего с пирса

В Башкирии 14-летний школьник спрыгнул с пирса и пропал
close
МЧС России

В Башкирии прыжок с пирса для 14-летнего подростка, предположительно, мог закончиться трагедией. Юноша нырнул в воду и пропал. Его уже около суток ищут спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС России.

Инцидент произошел 29 мая в селе Энергетик в Нефтекамске. Подросток спрыгнул в воду в районе водоотводного канала Кармановской ГРЭС.

«Со слов очевидцев, подросток нырнул с пирса и больше не вынырнул. На месте работает оперативная группа и сотрудники ГИМС МЧС Башкортостана, а также спасатели Госкомитета РБ по ЧС», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что проводят водолазные работы и следственные мероприятия.

До этого в Бурятии объявили о поисках семилетнего мальчика, который пропал на реке. Ребенок забежал в заросли кустов, пока двое его друзей купались в водоеме. После этого его никто не видел.

Ранее в МЧС рассказали, как понять, что ребенок тонет во время купания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами