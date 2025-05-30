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Дудаев опроверг фейк о «чеченском следе» в подрыве ветерана СВО Гурциева

Дудаев: видео о «чеченском следе» в подрыве ветерана СВО Гурциева — это фейк
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СУ СК России по Ставропольскому краю

Видео, на котором губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы утверждает, что в деле о подрыве ветерана СВО Заура Гурциева замешаны чеченцы, является дипфейком, а озвученная в ролике информация не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он объяснил, что видео было снято два года назад, в нем Владимиров рассказывал о случаях нападений бродячих собак. По словам Дудаева, новую речь губернатора смонтировали при помощи нейросети. Он предположил, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Тот факт, что видео является фейком, подтвердил в своем Telegram-канале и сам глава региона.

Гурциева не стало 29 мая в результате мощного взрыва. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился ветеран. Момент ЧП попал на видео, правоохранители возбудили уголовные дела. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что генерал ФСБ заметил странную деталь в деле Гурциева.

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