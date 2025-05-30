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Генерал ФСБ заметил странную деталь в убийстве Гурциева

Генерал ФСБ Михайлов: поза Гурциева перед взрывом выдавала напряженность
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Время Героев/YouTube

Поза вице-мэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева перед взрывом выдавала напряженность. Об этом mk.ru сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Складывается впечатление, что встреча была назначена, и она больше напоминает «стрелку». Человек, который ожидает подходящего к нему персонажа, стоит в такой полубоевой стойке. Обычно, когда происходит встреча друзей, то можно заметить движение навстречу», — сказал отставной генерал-майор.

Михайлов добавил, что Гурциев мог прийти на «довольно сложную встречу».

Гурциев погиб в Ставрополе 29 мая в результате мощного взрыва. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился погибший. Момент ЧП попал на видео, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Ставрополья рассказал, что Гурциева ждала новая должность.

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