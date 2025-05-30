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Общество
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Врач разрешил россиянам пить воду из-под крана

Врач Агапкин заявил о безопасности водопроводной воды во многих городах России
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Shutterstock

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что во многих российских городах водопроводная вода пригодна для питья без фильтров и кипячения.

Отвечая на вопрос телезрительницы, Агапкин подчеркнул, что современная система очистки в ряде регионов обеспечивает воду, соответствующую всем санитарным нормам.

Тем не менее врач предостерег, что не везде ситуация такая благополучная. Он пояснил, что в некоторых городах инфраструктура водоснабжения серьезно устарела, и в таких случаях лучше быть осторожным: качество воды может снижаться уже на пути к крану.

Врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули обращал внимание, что воду из-под крана можно пить только после исследования и выяснения, из какой ТЭЦ она поступает и как ее очищают. Специалист призвал сдать воду на экспертизу в СЭС, чтобы выяснить ее состав. Если в ней преобладают ионы железа или соединения хлора, то необходимо установить фильтры для дополнительного очищения.

Ранее ученые научились очищать воду от токсичных «вечных химикатов» с помощью 3D-печати.

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