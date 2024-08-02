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Ученые научились очищать воду от токсичных «вечных химикатов» с помощью 3D-печати

CEJ: созданы 3D-фильтры, удаляющие из воды 75% канцерогенных химических соединений

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University of Bath

Британские ученые из Университета Бата изобрели новый способ удаления из воды вредных для здоровья пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Исследование опубликовано в журнале Chemical Engineering Journal (CEJ).

К ПФАС относится более 15 тыс. синтетических химикатов. Их высокая устойчивость обусловлена связью фтор-углерода — одной из самых прочных в органической химии. ПФАС почти не распадаются естественным путем, за что их называют «вечными». Как показали недавние открытия, эти соединения накапливаются в организме, провоцируя развития рака и других тяжелых заболеваний.

Источниками ПФАС служат бытовые товары, обладающие водоотталкивающими свойствами, такие как антипригарная посуда, плащи, краски, ткани и пены для пожаротушения.

В новой работе специалисты напечатали на 3D-принтере керамические монолитные решетки. Как показали эксперименты, созданные фильтры удаляют из жидкой среды не менее 75% перфтороктановой кислоты (ПФОК), одного из наиболее распространенных видов ПФАС.

Монолиты размерами в четыре сантиметра созданы из чернил, пропитанных оксидом индия. Поскольку оксид индия связывается с ПФОК, химикаты немедленно прилипают к изделиям и могут быть удалены из воды менее чем за три часа.

Ранее ученые нашли ПФАС в распространенных пестицидах.

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