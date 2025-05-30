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Общество
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Эксперт оценил инициативу по созданию ведомства по контролю религий в России

Эксперт Силантьев: создание ведомства по контролю религий в России невозможно
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Shutterstock

Создание ведомства по контролю религиозных организаций в России невозможно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.

Ранее Telegram-канал Insider-T сообщил, что в России обсуждается создание ведомства, которое будет контролировать работу и активность религиозных организаций. По данным канала, власти выдвинули эту инициативу на фоне распространения экстремистских, нетрадиционных религиозных течений в стране.

Силантьев напомнил, что в России такие вопросы решает администрация президента. Она определяет стратегию по основным направлениям, в том числе и по религиозной тематике.

Тема реанимации и «гальванизации» СССР по делам религии уже многие годы стоит на повестке дня, некоторые люди, по всей видимости, хотят лично контролировать религиозные организации и получать от этого определенные преимущества, высказал мнение эксперт.

Ранее в Московской области родители пожаловались на листовки об исламе, которые раздают детям.

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