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В Московской области родители пожаловались на листовки об исламе, которые раздают детям

Подъем: школу в Котельниках проверяют после жалоб родителей на листовки об исламе
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Котельниках Московской области родители учеников младших классов одной из школ пожаловались, что их детям раздают листовки об исламе. Образовательное учреждение уже проверяют, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как пишет канал, одну листовку нашли у мальчика из четвертого класса. По словам родителей, их раздают дети из нескольких семей, переехавших в этот район.

Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сказала каналу, что руководство учебного заведения опровергает факт раздачи листовок. Но, несмотря на это, Мишонова планирует обратиться в МВД.

По ее словам, любые религиозные курсы должны проводиться вне образовательной организации, а вопрос привлечения детей к таким занятиям нужно обсуждать отдельно. Она также подчеркнула, что Российская Федерация — светское государство, в котором школа отделена от религии.

В школе корреспондентов «Подъема» заверили, что уже провели родительское собрание, и факт раздачи листовок на религиозную тему не подтвердился. В образовательной организации добавили, что сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой. Директор школы, в свою очередь, сказал, что уже передал всю информацию в Минобразования Московской области.

Ранее муфтий Гайнутдин назвал условие сохранения ислама в России.

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