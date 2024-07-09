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Курьеры-мигранты в России по уровню зарплат догнали айтишников

Глава «Мигрант Сервис» Кладов: мигранты в РФ получают наравне с IT-специалистами

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В июне в России зафиксировали скачок зарплат трудовых мигрантов – в среднем они начали получать на 23% больше, рассказал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. В сфере доставок мигранты сегодня зарабатывают наравне со специалистами сферы IT, заявил он в беседе с НСН.

По словам Кладова, к декабрю прошлого года зарплата мигрантов в службе доставки уже достигла 120 тыс. рублей на фоне кадрового голода, сегодня этот показатель продолжает расти.

«Трудовые мигранты на курьерских должностях стали зарабатывать наравне с IT-специалистами на начальных и средних позициях — около 155 тысяч рублей в месяц, при этом кадровый голод обострен и в службах доставки, и в IT-отрасли», — заявил эксперт.

При этом на платформе «Мигрант Сервис» на сегодняшний день зарегистрированы более 2 млн человек, а предложений о работе значительно меньше, добавил Кладов. Это противоречие он объяснил тем, что работодатели в поисках персонала проявляют недостаточную активность, а также не могут удержать сотрудников.

До этого стало известно о планах реализовать в России федеральный проект по управляемому найму мигрантов. Планируется создать оператора организованного набора, который будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний. Также предлагается медосмотр, дактилоскопию и проверку знаний русского языка проводить еще за границей.

Российский депутат ранее ответил, кто должен оплачивать выдворение мигрантов, нарушивших закон.

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