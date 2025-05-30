Нефть полностью отравила реку после террористической атаки на трубопровод в Колумбии

В Колумбии нефть вылилась в реку Арауку из-за подрыва нефтепровода

После террористической атаки на трубопровод в Колумбии река была загрязнена нефтью. Портал Última Hora Caracol опубликовал видео и сообщил об огромных масштабах экологической катастрофы в южноамериканском государстве.

Масляная пленка распространилась на несколько километров по реке Араука, а токсичное топливо заполонило все береге. Местные фермеры сообщают о потере урожая и загрязнении своих водоемов нефтью.

Перекачка нефти по колумбийскому нефтепроводу Bicentenario была приостановлена после подрыва, совершенного неизвестными, сообщает Reuters.

Компания Cenit, управляющая нефтепроводом, не уточнила время атаки, но отметила, что сотрудничает с экстренными службами и армией для устранения последствий.

Местных жителей также призвали не приближаться к месту инцидента до завершения ремонтных работ и воздержаться от использования воды из другой реки — Караналь.

Ранее в Мьянме после землетрясений были зафиксированы повреждения нефтепроводов.