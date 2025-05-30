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Общество
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В Забайкалье отказались рассматривать законопроект об усыплении бездомных собак

Парламент Забайкалья снял с обсуждения законопроект об усыплении бездомных собак
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Законодательное собрание Забайкалья сняло с обсуждения законопроект об усыплении бездомных собак. Об этом сообщает Telegram-канал Chita.Ru.

«Прокуратура потребовала доработать документ — в нем расплывчато сформулированы условия, при которых можно вводить экстраординарную ситуацию <...> Надзорное ведомство объяснило, что понятие «экстраординарная ситуация» в проекте трактовалась слишком широко — в документе нет четких критериев, когда она может быть введена», — сообщает издание.

Уточняется, что итоговое решение предлагалось переложить на правительство региона.

Комментарии со стороны прокуратуры были приняты во внимание, так как законопроект в нынешнем виде дает слишком широкие возможности.

На фоне общественного обсуждения этого вопроса депутат Нина Останина заявила, что в России необходимо создать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, так как сегодня у жителей нет возможности сообщить об этом и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно.

Ранее в Госдуме выступили против выплат за нападения собак.

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