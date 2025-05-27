Военный эксперт оценил статью в западных СМИ о 1000 российских дронов в день

Военный эксперт Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию в западных СМИ о том, что производство беспилотников «Герань» в России скоро увеличится до 500 штук в день, а запускаться они в скором времени будут роями по 1000 единиц.

По мнению специалиста, говорить о таких цифрах пока преждевременно.

«Я думаю, что это по большому счету пугалки, разводимые западной прессой для того, чтобы подготовить общественное мнение западноевропейских граждан для выделения очередной помощи Украине, которая отрицательно скажется на благосостоянии самих жителей Западной Европы», — считает Матюшин.

По данным британского издания The Economist, «Россия планирует увеличить производство беспилотных летательных аппаратов до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью».

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет. Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

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