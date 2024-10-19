Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского гражданства лишили мигрантов, не вставших на воинский учет

В Хабаровском крае лишили гражданства не вставших на воинский учет мигрантов

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

На Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщило УМВД России по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в августе трое выходцев Таджикистана, приобретая гражданство РФ, «подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Но они не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет, что было выявлено в ходе совместной работы Военного комиссариата Хабаровского края и Управления по вопросам миграции краевого Управления органов внутренних дел.

На основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 22 ФЗ «О гражданстве РФ» вынесены решения о прекращении гражданства в отношении нарушителей. Они были лично уведомлены о принятых решениях, подчеркнули в МВД.

Полицейские задержали их совместно с сотрудниками регионального УФСБ, у них изъяли паспорта.

Всем троим предписано покинуть территорию России, добавили в ведомстве.

7 октября силовики в ходе рейда в хостеле и общежитиях в подмосковном Домодедово выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами