Российского гражданства лишили мигрантов, не вставших на воинский учет

На Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщило УМВД России по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в августе трое выходцев Таджикистана, приобретая гражданство РФ, «подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Но они не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет, что было выявлено в ходе совместной работы Военного комиссариата Хабаровского края и Управления по вопросам миграции краевого Управления органов внутренних дел.

На основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 22 ФЗ «О гражданстве РФ» вынесены решения о прекращении гражданства в отношении нарушителей. Они были лично уведомлены о принятых решениях, подчеркнули в МВД.

Полицейские задержали их совместно с сотрудниками регионального УФСБ, у них изъяли паспорта.

Всем троим предписано покинуть территорию России, добавили в ведомстве.

7 октября силовики в ходе рейда в хостеле и общежитиях в подмосковном Домодедово выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.