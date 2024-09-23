Петербургский суд отказался возвращать мужчине гражданство, отнятое из-за наркотиков

В Петербурге суд решил не возвращать гражданство РФ мужчине, который был осужден за наркотики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Смольнинский районный суд рассмотрел заявление уроженца Армении об оспаривании решения о лишении гражданства России в связи с совершением преступления. Было решено отказать мужчине в возвращении паспорта РФ.

Мужчина родился в Ереване в 1982 году и в 1992-м вместе с родителями переехал в Петербург, где в 2014 году получил российский паспорт. В 2020-м его осудили за преступление, связанное с наркотиками, и приговорили к лишению свободы сроком на четыре года условно, а также приняли решение о прекращении гражданства РФ.

Мужчина решил оспорить лишение гражданства и указал в своем исковом заявлении, что вся его жизнь связана с Россией и он не имеет устойчивой и правовой связи с иным государством.

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