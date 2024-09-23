Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургский суд отказался возвращать мужчине гражданство, отнятое из-за наркотиков

В Петербурге суд отказался возвращать гражданство РФ осужденному за наркотики

close
Shutterstock

В Петербурге суд решил не возвращать гражданство РФ мужчине, который был осужден за наркотики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Смольнинский районный суд рассмотрел заявление уроженца Армении об оспаривании решения о лишении гражданства России в связи с совершением преступления. Было решено отказать мужчине в возвращении паспорта РФ.

Мужчина родился в Ереване в 1982 году и в 1992-м вместе с родителями переехал в Петербург, где в 2014 году получил российский паспорт. В 2020-м его осудили за преступление, связанное с наркотиками, и приговорили к лишению свободы сроком на четыре года условно, а также приняли решение о прекращении гражданства РФ.

Мужчина решил оспорить лишение гражданства и указал в своем исковом заявлении, что вся его жизнь связана с Россией и он не имеет устойчивой и правовой связи с иным государством.

Ранее Минюст призвал лишить крымских нотариусов статуса из-за второго гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами