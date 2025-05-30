Чеченские парашютисты установили новый национальный рекорд

Кадыров сообщил о новом национальном рекорде по прыжкам с парашютом в Чечне

Новый национальный рекорд по прыжкам с парашютом зарегистрирован в Чечне — спортсмены совершили прыжок в горах. Об этом в Telegram-канале пишет глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Прыжки были выполнены с высоты 4532 метра, а приземление прошло на высоте 1854 метра над уровнем моря — на побережье Кезеной-Ама, где воздух разрежен, а каждая секунда требует предельной концентрации и высочайшего мастерства. Такие прыжки еще не совершались в истории парашютного спорта, отмечают организаторы. Подана соответствующая заявка в Книгу рекордов России на фиксацию нашего рекорда», — сообщил Кадыров.

Он добавил, что в установлении нового национального рекорда принимали активное участие начальник парашютно-десантной службы парашютного центра GOODSKY Евгений Шатненко и глава Российского университета спецназа Байбетар Вайханов.

До этого российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд франшизы по количеству матчей, сыгранных «на ноль», за один плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее стало известно, разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию.