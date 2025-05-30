Российские школьники жестоко избили мальчика за то, что тот оскорбил девочку

В Каменске-Уральском школьники избили сверстника за то, что тот оскорбил девочку

В Каменске-Уральском группа школьников жестоко избила мальчика за оскорбление в адрес девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел, когда группа 12-летних учащихся решила устроить самосуд над мальчиком, который, по их словам, матерился в адрес девочки. Нападавшие сдавливали руки на шее ребенка, били его по лицу и животу, а сама школьница требовала извинений, используя нецензурную лексику и угрозы.

По данным очевидцев, участники драки являются учениками школы №2. Мать пострадавшего мальчика собирается подать заявление в полицию и разыскивает всех причастных к избиению.

До этого дети толпой избили сверстника в Воронеже за отказ дать покататься на самокате. Свидетельница из окна увидела драку и попыталась вмешаться, но несовершеннолетние оскорбили ее и продолжили избиение.

Ранее мать избитой в Первоуральске 12-летней школьницы пожаловалась на поступающие угрозы.