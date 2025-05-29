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Общество
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В России на круизном лайнере обнаружили норовирус

Роспотребнадзор: на круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружили норовирус
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Валерий Мельников/РИА Новости

На круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом, обнаружили норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В ходе проводимых мероприятий специалистами Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без личных медицинских книжек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились более 100 человек. В настоящее время все они изолированы. Роспотребнадзор проводит работу по выявлению лиц, контактировавших с заболевшими, а также принимает комплекс мер, направленных на недопущение распространения заболевания.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров. По его данным, сотни туристов сняли с рейса в Угличе, где их проверяли врачи.

Позже в управлении Роспотребнадзора Ярославской области начали расследование в связи с отравлением пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков». Сотрудники ведомства отобрали пробы пищевой продукции.

Ранее свыше 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary заразились кишечной инфекцией.

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