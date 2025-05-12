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В Москве жестоко избили и ударили ножом мужчину, который заступился за девушку

Спортсмен из Москвы получил три ножевых ранения, защищая незнакомку

Спортсмен заступился за девушку и получил три ножевых ранения в центре Москвы, сообщают «Вести».

Известно, что инцидент, попавший на видео, произошел в самом центре столицы, на Лубянском проезде. Судя по кадрам с места происшествия, трое мужчин на глазах у очевидцев ударили ножом оппонента, который применил силу, защищая незнакомую девушку от приставаний. В ответ на это один из участников потасовки ударил его ножом.

Подозреваемых в нападении на мужчину задержали. Среди них — двое москвичей, а одним из задержанных оказался 37-летний тюменец с ингушскими корнями, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

Потерпевшим, по данным РЕН ТВ, потерпевшего зовут Артем Кормилицын. Мужчина занимается единоборствами и бегом. Во время поножовщины он получил повреждения груди, диафрагмы и печени. Сейчас он находится в реанимации и подключен к ИВЛ, врачи борются за его жизнь.

Ранее в Петербурге 15-летнему подростку проломили череп во время драки.

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