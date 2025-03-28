Россиянин забил приятеля за то, что тот домогался его матери

В Воронеже мужчина жестоко избил приятеля за приставания к его матери

В Воронеже мужчина увидел, как приятель домогается его матери, и жестоко избил его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, все случилось в одном из домов на улице Веры Фигнер, где компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент хозяин жилища начал приставать к матери одного из приятелей — это возмутило женщину и ее сына.

Мужчина решил заступиться за мать и жестоко избил собутыльника — тот в результате не выжил. Злоумышленник и другие участники застолья скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Мужчина дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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