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Россиянин избил сожительницу поленом и получил 9,5 года колонии

В Тульской области сожитель избил женщину поленом и получил срок
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Тульской области огласили приговор местному жителю, который в ходе ссоры избил сожительницу поленом, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел 9 мая, пьяный обвиняемый растапливал в доме печь и сделал замечание своей сожительнице. Мужчина обвинил женщину в излишней любви к спиртному, между ними возникла ссора.

В ходе конфликта туляк схватил полено и не менее 10 раз ударил им возлюбленную, спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее саратовский рецидивист из ревности сломал возлюбленной ребра.

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