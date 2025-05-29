Кадровые проекты президента назвали основой обновления управленческой элиты

Кадровые проекты, созданные по инициативе президента России Владимира Путина, такие как «Время Героев», «Конкурс социальных архитекторов» и «Лидеры России», становятся отправной точкой для талантливых политиков и общественных деятелей. Об этом заявил заместитель гендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ Никита Сетов на круглом столе «Кадровая политика президента: как в России формируется новая управленческая элита».

По его словам, последовательная кадровая политика президента позволяет привлекать к управлению страной талантливых и амбициозных людей, которые заботятся о будущем России.

Политолог, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Владимир Шаповалов подчеркнул важность традиционных российских ценностей, среди которых особое место занимает служение отечеству.

«Служение, с одной стороны, — это нравственный ориентир, формирующий наше представление о должном, а с другой — ежедневный труд многих наших соотечественников. Это не только воинский долг, это созидательный труд каждого на своем рабочем месте во благо общества, страны, родины», — сказал он.

Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал об опросе 1600 россиян старше 18 лет. По его данным, 89% респондентов согласны с утверждением «Служить родине – значит самоотверженно и искренне отдаваться своему делу».

«Первый вывод, который следует из нашего опроса, – это запрос на обновление управленческой элиты. Сегодня 61% россиян положительно относится к процессу обновления органов власти, к приходу новых управленцев», — сказал он.

Респонденты выделяют такие качества новых руководителей, как «честность, порядочность» и «профессионализм и ответственность». Эти характеристики становятся основой для формирования доверия к власти. Мамонов также отметил высокую осведомленность о кадровых программах. О программе «Лидеры России» знают 55% россиян, а о проекте «Время героев» — 70%.

По его словам, 69% респондентов относятся к программе «Время героев» положительно. Кроме того, 59% россиян сообщили, что положительно относятся к тому, что некоторых участников СВО, прошедших обучение по этой программе, назначают на руководящие посты разного уровня.