На Кубани вынесли приговор полицейским, избившим задержанного стулом

Суд на Кубани приговорил полицейских, избивших человека стулом, к сроку в колонии

Суд в Краснодарском крае отправил в колонию общего режима экс-полицейских Ивана Таценко и Евгения Самонова за нападение на задержанного. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная объединенная пресс-служба судов.

В августе 2023 года бывшие сотрудники полиции избили мужчину металлическим стулом, требуя от него сознаться в воровстве. Впоследствии они отказывались признавать вину, но следствие сумело найти доказательства их причастности к преступлению.

Самонов получил четыре года колонии, а Таценко — 3 года 6 месяцев. Их взяли под стражу в зале суда.

Также в мае суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному, который напал на женщину. Между полицейским и россиянкой возник конфликт, мужчина решил ее наказать. Он повалил женщину на пол и стал избивать. В какой-то момент сотрудник МВД надел на нее наручники, таким образом ограничив свободу передвижения. В результате пострадавшая получила травмы.

Ранее сообщалось о случае в Мордовии, где россиянка устроила дебош в поезде и избила полицейского.