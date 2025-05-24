В Воронеже полицейский решил «наказать» потерпевшую кулаками и получил срок

В Воронеже полицейского осудили за нападение на потерпевшую

В Воронеже суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному, который напал на женщину. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд города.

По версии следствия, в день инцидента женщина позвонила в полицию и рассказала об угрозах в свой адрес. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов забрали ее в участок, где она просила поторопить оформление.

Между полицейским и женщиной возник конфликт, мужчина решил ее наказать. Он повалил россиянку на пол и стал избивать. В какой-то момент сотрудник МВД надел на нее наручники, таким образом ограничив свободу передвижения. В результате пострадавшая получила травмы.

В отношении полицейского возбудили дело о превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Помимо этого, фигурант лишился звания и не сможет работать в правоохранительных органах два года.

Ранее министра Приангарья обвинили в превышении полномочий при покупке жилья для сирот.