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Супруги из Подмосковья обманули маркетплейс на 18 млн рублей

В Подмосковье пару арестовали за махинации на маркетплейсе на 18 млн рублей

В Подмосковье мужчина и женщина стали фигурантами уголовного дела из-за операций на маркетплейсе. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, схема этой пары связана с акцией маркетплейса, который начислял бонусы за отзывы, позже ими можно было оплатить часть стоимости товара. С помощью специальных программ, мужчина и женщина делали заказы, но отменяли их.

Чтобы перевести баллы в деньги, супруги открыли магазин, где намеренно завысили цены и продавали товары сами себе, покупки оплачивали баллами.

«Маркетплейс компенсировал продавцу такую оплату переводом денежных средств на сумму, эквивалентную списанным со счета покупателя бонусам. По предварительной оценке, общий ущерб онлайн-ритейлеру превысил 18 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Представители площадки обратили внимание на ситуацию и обратились в полицию. Правоохранительные органы задержали пару, у них изъяли телефоны, SIM-карты, деньги и технику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под стражей. На данный момент устанавливают всех причастных к махинациям лиц.

Ранее мошенники активизировали схему с обещаниями легкого заработка на маркетплейсах.

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