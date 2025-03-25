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Россиянин обманул маркетплейс на 7 млн рублей и раздал украденное друзьям

В Кемеровской области мужчина украл товары на маркетплейсе на 7 млн рублей
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ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

Житель Кемеровской области обвиняется в мошенничестве на 7 млн рублей, он похитил товары с маркетплейса, воспользовавшись ошибкой в системе. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

По данным следствия, 30-летний житель города Мыски зарегистрировался в личном кабинете одного из маркетплейсов под вымышленным именем. Обнаружив, что на сайте произошел сбой в разделе оплаты товаров, он воспользовался технической ошибкой. В течение месяца обвиняемый оформлял заказы и не платил за них.

«Таким образом он приобрел одежду, 13 смартфонов, два ноутбука, планшет, а также два игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия, предметы мебели – всего 757 наименований на сумму более 7 млн рублей», – сообщили в МВД.

Личность мошенника установили полицейские, в ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты украденные товары на один миллион рублей. Подозреваемый признался, что похищенное он дарил родственникам и друзьям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок.

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