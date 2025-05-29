Экс-директора нижегородского ГУММиД объявили в федеральный розыск

Бывшего руководителя Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова объявили в федеральный розыск. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Экс-главу муниципального учреждения подозревают в получении взятки услугой. Одна из дорожно-строительных организаций за покровительство при получении и исполнении контрактов оплатила ремонт стоимостью 10 млн рублей в квартире Левдикова, оформленной на подставного человека, отмечает издание.

По информации «Ъ», в отношении Левдикова возбуждено уголовное дело, он скрылся от следствия.

26 мая сообщалось, что первый замначальника метрополитена Москвы, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов сознался в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4. По данным РИА Новости, фигурант получил транспортное средство за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий Московского метрополитена на общую сумму более 3 млрд рублей.

Кроме Дощатова, были арестованы бенефициар АО «ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский, генеральный директор этой компании Александр Васильев и инженер Яна Талипова. Из картотеки Басманного суда Москвы следует, что Дощатову инкриминируют получение взятки, Волынскому — дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву и Талиповой вменяют крупное мошенничество.

Ранее руководство «Налог-сервиса» арестовали за взятки.